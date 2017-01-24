Нужно поработать над перехватами и хладнокровием

25 Января 2017 12:17

Так прокомментировал матч с "Автомобилистом" главный тренер хоккейного минского "Динамо" Крейг Вудкрофт. Победа "зубров" в овертайме - 5:4. Специалист отметил, что нужно играть дисциплинированнее. "Динамо" вновь больше двадцати минут играло в меньшинстве. Команда вторая в лиге по количеству штрафных минут.

Хоккеисты "Динамо" набрали 84 балла в 50-ти матчах и занимают шестую строку в таблице Запада. Следующий матч на "Минск-Арене" пройдет завтра против "Югры" из Ханты-Мансийска.