Новый главный тренер сборной Беларуси отвечал на вопросы журналистов в Доме футбола

3 Марта 2017 21:33

Я готов к давлению и психологической нагрузке. Новый главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко отвечал на вопросы журналистов в Доме футбола. Белорусский специалист сменил на этому посту другого уроженца Минска Александра Хацкевича. Шансов отобраться на чемпионат мира - 2018 в России уже нет, поэтому Криушенко уже может готовить сборную к следующему отборочному циклу.

Рассказывает Павел Капуцкий: Александра Хацкевича уволили почти три месяца назад, 6 декабря. Кто же станет новым главным тренером? Вокруг Дома футбола слухов было больше чем официальной информации. Сегодня новый наставник главной команды страны дал первую пресс-конференцию в непривычной пока роли.

Криушенко спокоен, на вопросы отвечает уверенно. Еще в конце января мы спрашивали у тренера: не предлагали ли вам возглавить сборную?

Игорь Николаевич не без грустинки в глазах ответил: "Нет, ко мне из федерации никто не обращался".

Работу в сборной Криушенко будет совмещать с должностью главного тренера "Торпедо-БелАЗ". С автозаводцами тренер с 2012-го, а в прошлом году выиграл для Жодино Кубок Беларуси. В финале обыграна бывшая команда Игоря Николаевича - БАТЭ. Также специалист возглавлял минское "Динамо" и российскую "Сибирь", которую в дебютном сезоне вывел в Премьер-лигу.

Виктор Гончаренко занят в московском ЦСКА, Валерий Карпин работе в сборной Беларуси предпочел годичный контракт на телеканале "Матч ТВ". Александр Бородюк возглавил "Казахстан". Леонид Кучук, Олег Кононов, Николай Писарев, Виктор Скрипник - у всех нашлись свои причины отказаться от предложения Белорусской федерации футбола.

В таблице отборочной группы к чемпионату мира сборная Беларуси на предпоследнем месте. Ниже только Люксембург. Слабый результат - главная, но не единственная причина отставки прошлого тренера. Руководство федерации ответственность с Александром Хацкевичем не разделило и осталось.

Формально Криушенко является исполняющим обязанности главного тренера. Именно формально. Его утвердят на исполкоме 22 марта, а уже через три дня гостевым матчем со шведами специалист дебютирует у руля национальной команды.

Всего в отборочном цикле белорусам осталось провести шесть матчей. Самые громкие афиши в октябре: Нидерланды и Франция.

Двери в сборную не закрыты ни для кого. Новый главный тренер рассчитывает и на молодых, и на ветеранов. Криушенко окончил РУОР с золотой медалью, а сочинение в выпускном классе написал в стихах. Нашу сборную возглавил по-настоящему талантливый и умный тренер.