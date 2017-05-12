Новости вокруг Европейских игр в Беларуси

12 Мая 2017 20:31

Сегодня Глава государства подписал указ о создании дирекции вторых Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019 году. Ее учредителями выступают НОК Беларуси, Минский горисполком и Минспорта. Деятельность дирекции будет обеспечиваться в тесном взаимодействии с правительством и Республиканским организационным комитетом по подготовке и проведению Игр. Кстати, сегодня в Минск впервые прибыла координационная комиссия Европейских олимпийских комитетов с целью организации подготовки вторых Европейских игр - 2019, которые в октябре прошлого года было решено отдать нашей стране. Постепенно становятся известны нюансы спортивной программы, а также объекты, которые примут соревнования самого масштабного национального проекта для нашей страны. Пока же известно то, что 15 видов спорта наверняка войдут в окончательную программу после подписания контракта, однако в этот список еще могут добавиться две позиции. Андрей Козлов с последними новостями вокруг Европейских игр в Беларуси.

Именно с этой встречи можно официально дать старт активной подготовке к проведению в Беларуси самого масштабного национального проекта — Европейских игр, которые пройдут в 2019 году.

Спирос Капралос, председатель координационной комиссии ЕОК по Евроиграм-2019 в г. Минске: "Это наш первый подобный визит в Минске, где мы оценим с группой экспертов объекты Евроигр, обсудим программу соревнований и запустим рабочий процесс подготовки".

Этот день для наших гостей получился сверхнасыщенным. Координационная комиссия Европейских олимпийских комитетов после встречи в НОКе и знакомства с новым вице-президентом организации Андреем Асташевичем побывала в студенческой деревне, на строящемся стадионе "Динамо", во Дворце спорта, на Palova Arena и в футбольном манеже.

С объектами, которые примут Европейские игры, гостей белорусской столицы знакомил советник Национального олимпийского комитета Беларуси Георгий Катулин. Позже он сделает очень интересные заявления.

Стрельба из лука и тяжелая атлетика могут стать этими двумя видами спорта. Особенно сильны белорусы во втором из них. С Олимпийских игр в Рио наши атлеты Вадим Стрельцов и Дарья Наумова привезли две медали.

Минский стадион "Динамо" станет главным объектом Европейских игр в 2019 году. Кроме непосредственно проведения соревнований, в том числе и по легкой атлетике, здесь состоится торжественная церемония открытия. Именно в эти моменты к Минску будет приковано внимание всего мира.

Телекартинка церемонии открытия с олимпийского стадиона в Баку, где в 2015 проходили первые в истории Европейские игры, била многие рейтинги.

Стадион "Динамо", по мнению экспертной группы, после реконструкции будет не менее привлекательным для зрителя.

Златко Матеша, зампредседателя координационной комиссии ЕОК по Евроиграм-2019 в г. Минске: "Я думаю, что он будет хорош. Это же был очень старый стадион. А теперь он будет самым комфортным. Думаю, что 20 тысяч мест — просто идеальное решение. И для атлетики легкой и для футбола — стадион всегда будет полным. У вас очень спортивная страна, начиная от хоккея и заканчивая гимнастикой художественной и плаванием. Вы должны гордиться своими спортсменами".

Другие подробности программы Европейских игр станут известны после того, когда будет подписан контракт. Это случится в Минске с участием президента ЕОК Качьянчича. Но уже сейчас понятно, что программа Европейских игр будет насыщенной, а Беларусь со всей ответственностью взялась за проведение такого масштабного соревнования.