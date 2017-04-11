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Николай Шумов финишировал вторым на пятом этапе веломногодневки "Тур Марокко"
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12 Апреля 2017 15:22

Николай Шумов финишировал вторым на пятом этапе веломногодневки "Тур Марокко"

Белоруса смог опередить лишь британец Бен Хеттерингтон, финиширует гонка в воскресенье. 

  

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