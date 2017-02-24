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Никита Комаров дисквалифицирован на два матча
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25 Февраля 2017 12:21

Никита Комаров дисквалифицирован на два матча

Форвард хоккейного клуба "Динамо-Минск" Никита Комаров дисквалифицирован на два матча. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ. Нападающий не поможет сегодня "зубрам" в первой домашней игре против "Локомотива" из Ярославля в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед 2:0 в пользу железнодорожников. Начало матча в 17.00. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".  

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