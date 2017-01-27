Необычное ралли в Витебской области

28 Января 2017 15:09

Из Парижа в Мосар. Поставский и Глубокский районы Витебской области на один день стали столицей спортивного тракторного ралли. Шесть белорусских экипажей преодолевали различные препятствия по бездорожью на глазах у более 5 тысяч гостей праздника, и не только из Беларуси. И если класса тракторов в знаменитом ралли "Париж - Дакар" нет, то среди квадрациклов белорусы могут в ближайшей перспективе побороться за самые высокие места.

Технические характеристики экипажей, а также подробности первого ралли среди тракторов, имя победителя - смотрите сегодня в "Панораме".