Спорт
13 Марта 2017 12:18
"Неман" одерживает победу в стартовом матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею
"Неман" одерживает уверенную победу в стартовом матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею. На своем льду гродненцы обыграли "Гомель" 5:2. Дублем отметился Павел Боярчук, ассистентский хет-трик у Андрея Коршунова. Сегодня команды сыграют второй матч противостояния до четырех побед. Прямая трансляция матча на "Беларусь 5". Начало в 19:20.
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