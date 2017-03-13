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"Неман" одерживает победу в стартовом матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею
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13 Марта 2017 12:18

"Неман" одерживает победу в стартовом матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею

"Неман" одерживает уверенную победу в стартовом матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею. На своем льду гродненцы обыграли "Гомель" 5:2. Дублем отметился Павел Боярчук, ассистентский хет-трик у Андрея Коршунова. Сегодня команды сыграют второй матч противостояния до четырех побед. Прямая трансляция матча на "Беларусь 5". Начало в 19:20.

  

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