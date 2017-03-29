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"Неман" и "Юность" встретятся в Гродно в 18:50
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30 Марта 2017 12:22

"Неман" и "Юность" встретятся в Гродно в 18:50

Будет ли шестой Кубок Президента уже сегодня? "Неман" сильнее "Юности" и в третьем матче финальной серии 2:0. Вечером клубы снова встретятся в Гродно. Получится ли у Михаила Захарова вернуть хоть какую-то интригу в борьбе за трофей, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 18:50.

  

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