"Неман" и "Юность" встретятся в Гродно в 18:50

30 Марта 2017 12:22

Будет ли шестой Кубок Президента уже сегодня? "Неман" сильнее "Юности" и в третьем матче финальной серии 2:0. Вечером клубы снова встретятся в Гродно. Получится ли у Михаила Захарова вернуть хоть какую-то интригу в борьбе за трофей, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 18:50.