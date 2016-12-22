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"Неман" и "Бобруйск" - очередные четвертьфиналисты Кубка Беларуси по футзалу
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20 Декабря 2016 12:19

"Неман" и "Бобруйск" - очередные четвертьфиналисты Кубка Беларуси по футзалу

В заключительный игровой день третьей зональной группы Динас уступил Армерсту 1:5, бобруйчане справились с хозяевами этапа "Неманом" 3:0. Однако даже такое поражение позволило клубу из Столбцов впервые в своей истории шагнуть в плей-офф турнира. Напомним, ранее путевки в 1/4 завоевали гомельские "Эскулап" и "Гомельгражданпроект", брестский "Меркурий-ГТК", а также пинский "Аист-Пикант". Последняя пара четвертьфиналистов определится в середине января в Минске.

 

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