"Неман" и "Бобруйск" - очередные четвертьфиналисты Кубка Беларуси по футзалу

20 Декабря 2016 12:19

В заключительный игровой день третьей зональной группы Динас уступил Армерсту 1:5, бобруйчане справились с хозяевами этапа "Неманом" 3:0. Однако даже такое поражение позволило клубу из Столбцов впервые в своей истории шагнуть в плей-офф турнира. Напомним, ранее путевки в 1/4 завоевали гомельские "Эскулап" и "Гомельгражданпроект", брестский "Меркурий-ГТК", а также пинский "Аист-Пикант". Последняя пара четвертьфиналистов определится в середине января в Минске.