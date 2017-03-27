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Нелепые шайбы и плохая реализация - главные факторы неудачи "Юности" против "Немана"
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27 Марта 2017 12:05

Нелепые шайбы и плохая реализация - главные факторы неудачи "Юности" против "Немана"

Нелепые шайбы и плохая реализация - главные факторы неудачи "Юности" на старте финальной серии чемпионата Беларуси против "Немана". В субботу столичные уступили 0:2, а вчера - 3:5. Одну из шайб в свои ворота отправил Максим Парфеевец в безобидной ситуации.

Команды переезжают в Гродно, где 29 и 30 марта пройдут третий и четвертый матчи серии. 

  

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