2 Февраля 2017 15:18

Тем временем назван предварительный список сборной Беларуси на чемпионат мира в Хохфильцене, который пройдет с 9 по 19 февраля. В женской команде Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Надежда Писарева. В мужской - Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Дмитрий Абашев.