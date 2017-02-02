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Назван предварительный список сборной Беларуси на чемпионат мира в Хохфильцене
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2 Февраля 2017 15:18

Назван предварительный список сборной Беларуси на чемпионат мира в Хохфильцене

Тем временем назван предварительный список сборной Беларуси на чемпионат мира в Хохфильцене, который пройдет с 9 по 19 февраля. В женской команде Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Надежда Писарева. В мужской - Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Дмитрий Абашев.

  

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