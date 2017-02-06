Научный подход в поиске будущих чемпионов

5 Февраля 2017 21:55

Теперь о том, как при большом желании можно к любому делу подойти основательно, в том числе с научной точки зрения. Не секрет, что в белорусском спорте отбор талантливой молодежи во многих видах спорта заменяет набор из числа тех, кто пришел в секцию. В результате талантливая, в том числе и в физическом плане, молодежь проходит мимо сита. Спортом, в том числе высших достижений, занимается тот, кто оказался терпеливее, трудолюбивее, но тягаться с мировыми лидерами у него нет ни единого шанса, физиология не позволяет.

В белорусской Федерации биатлона поняли: надо действовать, и начинать надо с подготовки резерва, а для этого необходимо создать абсолютно новую систему поиска, отбора и воспитания потенциальных чемпионов - найти физически сильных детей, из которых, так сказать, лепить чемпиона намного легче. Мы познакомились с новым проектом Федерации биатлона и готовим к эфиру большой фильм о новом научном подходе в поиске будущих чемпионов. Он выйдет в эфир 7 февраля, во вторник, сразу после "Панорамы", а пока небольшой сюжет на эту тему.

Рассказывает Анна Эйсмонт.

Научный подход в поисках перспективного спортивного резерва - это новшество для нашей страны, но никак не для ведущих спортивных держав мира, говорит профессор из Израиля Владимир Иссурин, автор более 200 научных статей, который читает лекции по всему миру, в том числе и на тему методологии подготовки высококвалифицированных спортсменов.

Отбор, а не набор, как по старинке, и сопровождение спортсмена вплоть до попадания в национальную команду - и все это с научным подходом и с использованием инновационных технологий и последних разработок в сфере спортивной медицины легло в основу научно-обоснованной программы оценки перспективности и сопровождения подготовки спортивного резерва. Федерация биатлона создала уникальный для нашей страны проект и видит в нем будущее

Команда единомышленников, в том числе это и хорошо знакомые белорусскому болельщику имена - Людмила Ананько, Людмила Калинчик, Елена Зубрилова, Ольга Назарова - бывшие биатлонистки работают по четко выстроенной системе, и все это под контролем вышеупомянутого профессора Иссурина и, в первую очередь, научного руководителя проекта Ирины Рыбиной.

Т. е научной группой проекта были подобраны ряд тестов, которые пройдет каждый школьник нашей страны с 5 по 7 класс. Проект заручился поддержкой Министерства образования, в каждую школу Беларуси были разосланы тесты учителям физкультуры, они в свою очередь высылают в минский офис проекта лучшие результаты своих учеников по итогам тестирования, затем в каждом районе формируется группа детей, к которым выезжают специалисты группы отбора - Людмила Калинчик и Людмила Ананько вместе с врачом Центра спортивной реабилитации. В специально созданной для проекта передвижной лаборатории установлено все необходимое оборудование для более углубленного теста.

Уже по результатам этого теста можно определенно судить о физическом здоровье и потенциале юного спортсмена, который и сам, да и ближайшее его окружение, зачастую даже и не подозревают о имеющихся у него таких врожденных способностях. А ведь показатель максимального потребления кислорода напрямую говорит о здоровье человека: чем выше МПК, тем человек физически выносливее, и организм вырабатывает больше энергии.

Т. е. спортсмены, которые успешно преодолели второй этап тестов, попадают в просмотровую группу - здесь за них берутся уже Елена Зубрилова, Ольга Назарова и тренер в Новополоцком училище олимпийского резерва - именно там базируется экспериментальная группа проекта. Несколько раз в году на протяжении двух лет юный биатлонист находится на сборах в училище под зорким оком специалистов из Минска. И если к 14 годам спортсмен и дальше демонстрирует оптимальные физические кондиции и наблюдается прогресс, он зачисляется в училище. И вплоть до национальной сборной с помощью научного подхода каждый день его состояние отслеживают специалисты биатлонного проекта.

Найти и воспитать будущего чемпиона для спорта высших достижений - это и есть сверхзадача биатлонного проекта. Сколько на сегодняшний день школьников прошли тесты? Какую роль в проекте играет генетика, и мнение на сей счет трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой! Реальные истории реальных детей, которые уже на шаг приблизились к своей заветной мечте, все это в видеофильме Агентства телевизионных новостей "Формула биатлона" 7 февраля после "Панорамы".