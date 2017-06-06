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Cборная Беларуси по футболу проведет товарищеский матч против Новой Зеландии
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7 Июня 2017 12:12

Cборная Беларуси по футболу проведет товарищеский матч против Новой Зеландии

Нацкоманда Беларуси свой товарищеский матч проведет 12 июня против Новой Зеландии.

А уже в эту пятницу белорусы на "Борисов-Арене" сыграют отборочный поединок чемпионата мира с болгарами.

  

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