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26 Марта 2017 12:30

Национальная сборная Беларуси по футболу вылетает в Скопье

Национальная сборная Беларуси по футболу из Стокгольма вылетает в Скопье. Футболисты хотят реабилитироваться за неудачу в Швеции.  

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