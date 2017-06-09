Национальная сборная Беларуси по футболу рассчитывает на поддержку болельщиков

9 Июня 2017 07:15

Национальная сборная Беларуси по футболу сегодня рассчитывает на поддержку болельщиков в отборочном матче чемпионата мира против Болгарии. Полузащитник белорусов Сергей Баланович поспорил с журналистом, что "Борисов-Арена" в этот вечер соберет более 7 000 болельщиков. Главный тренер команды Игорь Криушенко считает, что спор выиграет футболист.

Для тех же, кто не сможет в этот вечер приехать на "Борисов-Арену", прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5". Начало встречи в 21:45.