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Национальная сборная Беларуси по футболу рассчитывает на поддержку болельщиков
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9 Июня 2017 07:15

Национальная сборная Беларуси по футболу рассчитывает на поддержку болельщиков

Национальная сборная Беларуси по футболу сегодня рассчитывает на поддержку болельщиков в отборочном матче чемпионата мира против Болгарии. Полузащитник белорусов Сергей Баланович поспорил с журналистом, что "Борисов-Арена" в этот вечер соберет более 7 000 болельщиков. Главный тренер команды Игорь Криушенко считает, что спор выиграет футболист.

Для тех же, кто не сможет в этот вечер приехать на "Борисов-Арену", прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5". Начало встречи в 21:45.

  

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