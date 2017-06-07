Главный тренер сборной Беларуси по футболу намерен доказать свою профпригодность

8 Июня 2017 19:15

В матче с Болгарией главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко намерен доказать свою профпригодность. Под его руководством команда уступила в трех играх с разницей мячей 0:8. Наставник дополнил состав Евгением Березкиным и Александром Павловцом - футболистами молодежки, обыгравшей накануне Сан-Марино 1:0.

Прямую трансляцию отборочного матча к чемпионату мира Беларусь - Болгария смотрите завтра в 21:40 на "Беларусь 5".