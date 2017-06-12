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Национальная сборная Беларуси по футболу проводит товарищеский поединок против команды Новой Зеландии
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12 Июня 2017 19:29

Национальная сборная Беларуси по футболу проводит товарищеский поединок против команды Новой Зеландии

Национальная сборная Беларуси по футболу в эти минуты на стадионе "Трактор" проводит товарищеский поединок против команды Новой Зеландии. Главный тренер хозяев Игорь Криушенко вызвал на матч только 3 легионеров. Наши сегодняшние соперники, к слову, участники будущего Кубка конфедераций. Прямая трансляция поединка сборных Беларуси и Новой Зеландии в эти минуты идет на телеканале "Беларусь 5".  

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