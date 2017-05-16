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Насыщенное начало лета ожидает сборную Беларуси по футболу
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18 Мая 2017 15:14

Насыщенное начало лета ожидает сборную Беларуси по футболу

20 футболистов против Швейцарии и расширенный список на матчи против Болгарии и Новой Зеландии. Насыщенное начало лета ожидает сборную Беларуси по футболу, составы которой назвал сегодня Игорь Криушенко. 1 июня белорусы сыграют против швейцарцев. Включены в экспериментальный состав из 20 игроков, например, Гаврилович, Бурко, Сачивко, Евдокимов, Легчилин. После состоится вторая часть сбора с оптимальным составом к матчам против Болгарии в отборе на чемпионат мира и к спаррингу против Новой Зеландии.

  

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