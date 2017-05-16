18 Мая 2017 15:14

20 футболистов против Швейцарии и расширенный список на матчи против Болгарии и Новой Зеландии. Насыщенное начало лета ожидает сборную Беларуси по футболу, составы которой назвал сегодня Игорь Криушенко. 1 июня белорусы сыграют против швейцарцев. Включены в экспериментальный состав из 20 игроков, например, Гаврилович, Бурко, Сачивко, Евдокимов, Легчилин. После состоится вторая часть сбора с оптимальным составом к матчам против Болгарии в отборе на чемпионат мира и к спаррингу против Новой Зеландии.