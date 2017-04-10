10 Апреля 2017 21:30

Наши волейболистки стали бронзовыми призерами на чемпионате Европы в возрасте до 18 лет. В матче за третье место белоруски обыграли команду Сербии - 3:2. Кроме того, блокирующая сборной Юлия Кислюк вошла в символическую сборную турнира. Отметим, на пьедестал наша команда поднялась впервые за последние 16 лет. Благодаря такому результату, белоруски вышли на чемпионат мира. Мировой форум пройдет в середине августа в аргентинских городах Росарио и Санта Фе.