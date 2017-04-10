Спорт
10 Апреля 2017 21:30
Наши волейболистки стали бронзовыми призерами на чемпионате Европы в возрасте до 18 лет
Наши волейболистки стали бронзовыми призерами на чемпионате Европы в возрасте до 18 лет. В матче за третье место белоруски обыграли команду Сербии - 3:2. Кроме того, блокирующая сборной Юлия Кислюк вошла в символическую сборную турнира. Отметим, на пьедестал наша команда поднялась впервые за последние 16 лет. Благодаря такому результату, белоруски вышли на чемпионат мира. Мировой форум пройдет в середине августа в аргентинских городах Росарио и Санта Фе.
Другие новости
11.04.2017 07:09 / Спорт В Национальном аэропорту Минск накануне встречали женскую сборную Беларуси по волейболу
10.04.2017 21:26 / Спорт Беларусь - Австрия. Три дня напряженного противостояния
10.04.2017 19:09 / Спорт Белорусская команда по спортивной акробатике победила на втором этапе Кубка мира
10.04.2017 19:08 / Спорт Две золотые медали завоевала белорусская команда по борьбе на международном турнире
10.04.2017 19:07 / Спорт Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира ВТА
10.04.2017 18:50 / Спорт Рубрика "Матчбол"
10.04.2017 12:16 / Спорт Екатерина Галкина выиграла три медали этапа Кубка мира по художественной гимнастике
10.04.2017 12:14 / Спорт Белорусские волейболистки - бронзовые призеры чемпионата Европы в возрасте до 18 лет
10.04.2017 12:12 / Спорт Виктория Азаренко вернется на корт уже в начале августа
10.04.2017 07:00 / Спорт Один шаг до Мировой группы Кубка Дэвиса
09.04.2017 21:57 / Спорт Команда Президента Беларуси восьмой раз победила в республиканских соревнованиях среди любителей
09.04.2017 15:15 / Спорт Команда Президента Беларуси - восьмикратный победитель соревнований среди любителей хоккея
09.04.2017 15:11 / Спорт Белорусы вышли в плей-офф Мировой группы Кубка Девиса
09.04.2017 09:11 / Спорт В шаге от плей-офф Мировой группы Кубка Девиса
08.04.2017 21:32 / Спорт Во второй игровой день матчевой встречи Беларусь - Австрия наши теннисисты в парной встрече уступили сопернику
08.04.2017 21:26 / Спорт Ледовая дружина Главы государства переиграла хоккеистов из Минской области
08.04.2017 15:21 / Спорт Баскетболисты УНИКСа завершили выступление в Евролиге крупной победой
08.04.2017 15:19 / Спорт БГК имени Мешкова уступил венгерскому "Веспрему" в полуфинале SEHA-лиги