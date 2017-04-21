Наши саблистки взяли бронзовую медаль в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию

24 Апреля 2017 21:23

В заключительные дни молодежного чемпионата Европы по фехтованию в Минске наши девушки-саблистки взяли бронзовую медаль в командных соревнованиях. Сейчас уже двукратные призеры готовы бороться за медали международных стартов и на взрослом уровне, а организаторы континентального форума призывают обратить внимание на этот вид спорта.

Рассказывает Елена Горельчик.

Эмануэле Рокко горяч, как истинный итальянец. Он любимец минской публики. Красавец-шапажист отлично фехтует - в составе сборной выиграл серебро. Из массы спортсменов выделяется сразу.

Для спортсменов чемпионат Европы - это способ просмотреть и отобрать ближайшее пополнение для нацкоманды. Для организаторов - возможность разрекламировать фехтование. Привлечь в спортивные секции не только детей, но и взрослых.

Специально для чемпионата Европы были закуплены 22 дорожки и аппараты фиксации. Общей стоимостью около 100 тысяч белорусских рублей. После турнира все это будет передано спортшколам. На самом совершенном продолжит тренироваться нацкоманда.

Голос за кадром принадлежит одному из самых знаменитых белорусских мушкетеров. Дмитрий Лапкес был четвертым на Играх в Афинах.

Женская сабля для Беларуси вид спорта молодой, развивается всего 8 лет. Но результат есть. Наша команда теперь уже двукратный призер молодежного чемпионата Европы. Сегодня эта четверка выиграла бронзу.

Генеральный секретарь Европейской конфедерации фехтования Макс Гойтер приезжал в Минск в далеком 1970-м. Тогда же во Дворце спорта прошел один из последних для Беларуси турниров по фехтованию - юниорский чемпионат мира. Сегодня вид спорта на уровне молодежной Европы возвращается в нашу страну.

Макс Гойтер, генеральный секретарь Европейской конфедерации фехтования: "Вы, конечно, можете претендовать на топ-турнир. К примеру, можно подать заявку, чтобы провести этап Кубка мира. Но, думаю, следующим шагом для вашей страны будет взрослый чемпионат Европы. И, конечно, сильнейших фехтовальщиков континента можно будет увидеть на Европейских играх 2019 года".