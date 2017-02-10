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Наши хоккеисты узнали соперника в матче за третье место Кубка Словакии
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11 Февраля 2017 12:05

Наши хоккеисты узнали соперника в матче за третье место Кубка Словакии

Сборная Беларуси против российской олимпийской команды. Наши хоккеисты узнали соперника в матче за третье место Кубка Словакии. Напомним, ранее белорусы уступили Швейцарии - 2:4, Дэйв Льюис был доволен игрой, но не результатом. А Россия проиграла Словакии 2:6. Встреча за третье место начнется в 16:30.

  

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