Спорт
11 Февраля 2017 12:05
Наши хоккеисты узнали соперника в матче за третье место Кубка Словакии
Сборная Беларуси против российской олимпийской команды. Наши хоккеисты узнали соперника в матче за третье место Кубка Словакии. Напомним, ранее белорусы уступили Швейцарии - 2:4, Дэйв Льюис был доволен игрой, но не результатом. А Россия проиграла Словакии 2:6. Встреча за третье место начнется в 16:30.
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