Накануне с триумфом вернулась домой белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая

24 Апреля 2017 15:03

Она завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в Варшаве.

Спортсменка представляла нашу страну в категории свыше 78 килограммов. В финальном поединке она обыграла украинку Светлану Еремко. Слуцкой понадобилось чуть более 2 минут в решающей схватке, чтобы заработать оценку "чистая победа". Бронзовые награды в этом весе достались немке Каролин Вайсс и Ларисе Черич из Боснии и Герцеговины.

Марина Слуцкая, чемпионка Европы по дзюдо: "Медаль такого уровня у меня первая. Дважды ранее становилась уже 5-й на таких турнирах чемпионата Европы, но медаль не удавалось завоевать. Постоянно что-то мешало - то травмы, то какая-то неудача. Проигрывала в основном в финальных блоках уже. В этом году все сложилось очень хорошо".

В этом сезоне у Марины Слуцкой уже не первая награда. В начале апреля спортсменка выиграла престижный турнир Гран-при Тбилиси.