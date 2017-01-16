Награда - сертификат за подписью митрополита Филарета

14 Января 2017 21:30

Около 750 юных спортсменов из разных городов нашей страны приняли участие в 4-м Рождественском благотворительном турнире по спортивно-боевым единоборствам на призы почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Поединки прошли в новом легкоатлетическом манеже университета физкультуры. На кону соревнований, правда, стояла не только победа над соперником, но и возможность, а главное, желание помочь своим ровесникам, которые оказались в психоневрологических интернатах. Ведь все сборы от проведения турнира будут направлены на приобретение необходимых средств гигиены.



Без своей награды - сертификата за подписью митрополита Филарета - не остался ни один из участников Рождественского турнира. Победители и призеры соревнований получили медали и грамоты.