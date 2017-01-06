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Надежда Скардино завершает этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе
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9 Января 2017 12:12

Надежда Скардино завершает этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Лишь один промах, но 18 место в масс-старте. Надежда Скардино таким результатом завершает этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе для сборной Беларуси. Напомним, именно здесь впервые после возвращения выступила Дарья Домрачева. Следующий этап Кубка мира состоится также в Германии - биатлонисты переезжают в Рупольдинг.

 

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