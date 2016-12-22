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Надежда Скардино восемнадцатая в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место
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19 Декабря 2016 15:15

Надежда Скардино восемнадцатая в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место

Белоруска на четырех рубежах допустила один промах. От победительницы- Габриэлы Коукаловой из Чехии она отстала на 1 минуту и 22 секунды. Вторая  Лаура Дальмайер. Немка возглавляет общий зачет после трех этапов. Лучшая из белорусок - Надежда Скардино - 22-я позиция.

 

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