Надежда Скардино восемнадцатая в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место

19 Декабря 2016 15:15

Белоруска на четырех рубежах допустила один промах. От победительницы- Габриэлы Коукаловой из Чехии она отстала на 1 минуту и 22 секунды. Вторая Лаура Дальмайер. Немка возглавляет общий зачет после трех этапов. Лучшая из белорусок - Надежда Скардино - 22-я позиция.