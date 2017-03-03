Спорт
4 Марта 2017 15:05
Надежда Скардино финишировала на 11-м месте в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира по биатлону
Надежда Скардино отыграла 11 позиций и финишировала на 11-м месте в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира по биатлону. При этом белоруска не допустила ни одного промаха на огневых рубежах. Дарья Домрачева не закрыла всего одну мишень при стрельбе стоя и заняла в итоге 13-е место. Ирина Кривко с двумя штрафными кругами 26-я, Дарья Юркевич отстрелялась на ноль, но заняла 46-е место. Победу в гонке преследования завоевала Лаура Дальмайер. Серебро у Кайсы Маккарайнен, бронза досталась француженке Анаис Бескон.
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