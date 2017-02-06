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Начинающие и именитые спортсмены - в поисках формулы биатлона
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7 Февраля 2017 07:17

Начинающие и именитые спортсмены - в поисках формулы биатлона

Сегодня Агентство теленовостей представляет фильм о новой системе отбора и работе с резервом, предлагаемой Белорусской федерацией биатлона. Начинающие и именитые спортсмены - в поисках формулы биатлона. Смотрите после “Панорамы”.

  

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