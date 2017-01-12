10 Января 2017 21:10

Высокие награды, любовь и признание народа находят и тех, кто знает истинную цену упорным тренировкам на пути к победе. Скоро мы узнаем, кто станет лучшим белорусским спортсменом, тренером и командой за прошедшие два года. Сегодня началось голосование открытого конкурса "Триумф. Героям спорта". Оно продлится по 31 января. Финалистов определило жюри, теперь дело за болельщиками. Кто попал в триумфальный список – подробности в репортаже Елены Горельчик.

Эта попытка принесла белорусскому тяжелоатлету Вадиму Стрельцову серебро Олимпийских игр. В Бразилию он ехал в ранге чемпиона мира. Два громких титула по совокупности наград - Стрельцов в числе претендентов на звание лучшего спортсмена.

Гамзатов, Саидов, Тихон и, конечно, олимпийский чемпион Владислав Гончаров. Список кандидатов в лучшие спортсмены предсказуем. Все они - медалисты Рио. Но год назад чемпионами мира стали каноист Артем Козырь, велогонщик Василий Кириенко, да и 4-е место в Рио Владимира Самсонова дорогого стоит. В этом году организаторы решили выбрать лучших по итогам двух лет, а не одного – олимпийского, как раньше.

Выбрать лучшего сегодня - что может быть проще. Распечатывать бюллетени и бежать с ними на почту не обязательно, но можно. Но гораздо проще проголосовать в Интернете на специальной странице конкурса www.triumph.by.

Фангруппа экс первой ракетки мира, ныне мамы Виктории Азаренко. Сообщение с призывом поддержать свою любимую теннисистку в борьбе за титул лучшей спортсменки двух последних лет появилось почти сразу же после официального старта голосования. Ретвиты, лайки и, конечно, красная галочка напротив фамилии - весомая заявка на победу.

Домрачева, Герасименя, Талай или Арзамасова. Ольга Власова и Анатолий Буяльский, Ирина Лепарская и Сергей Смаль. Женские сборные по баскетболу, волейболу, стрельбе из лука, наши гимнастки и хоккеисты. Список из 8 номинантов в 4 категориях составлялся долго и скрупулезно. Над финалистами работало специальное жюри - 13 человек: журналисты, спортсмены и спортивные функционеры. Теперь пришло время болельщиков. Победителей же еще в 4 номинациях: "За волю к победе", "Самый яркий спортивный момент", "Прорыв" и "Результат" - определит жюри конкурса.