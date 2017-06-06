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На турнире ITF в Чехии Вера Лапко обыграла россиянку Анастасию Прибылову
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6 Июня 2017 19:20

На турнире ITF в Чехии Вера Лапко обыграла россиянку Анастасию Прибылову

Вышла во второй раунд и Вера Лапко, только на турнире ITF в Чехии. В стартовом круге 243-я ракетка мира обыграла россиянку Анастасию Прибылову - 6:7, 6:2, 6:1.

  

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