4 Января 2017 19:18

Четвертьфиналисты известны. На теннисном турнире ВТА-тура в Брисбене определились еще четыре участника третьего раунда соревнований. Ангелика Кербер - первая ракетка планеты - в непростом матче справилась с Эшли Барти 6:3, 2:6, 6:3 и сыграет с Элиной Свитолиной. Роберта Винчи уверенно переиграла японку Мисаки Дои 6:4, 6:2 и в следующем раунде встретится с Каролиной Плишковой. Еще две пары - Светлана Кузнецова - Гарбин Мугурусой, Доминика Цибулкова - Ализе Корне.