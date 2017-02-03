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На лыжероллерной трассе в Веснянке сегодня прошли соревнования по лыжным гонкам
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3 Февраля 2017 19:12

На лыжероллерной трассе в Веснянке сегодня прошли соревнования по лыжным гонкам

Более двухсот участников из тридцати одной школы: на лыжероллерной трассе в Веснянке сегодня прошли соревнования по лыжным гонкам среди учащихся 6-8-х классов школ Минского района.

Юные спортсмены, в зависимости от возраста, преодолевали дистанцию от одного до трех километров. Участники прошли отбор: каждая школа могла заявить не более восьми человек. В итоге в общекомандном зачете триумф праздновала Острошицко-Городокская школа. Свой вклад в победу внес, ранее уже показавший себя хорошим хоккеистом, младший сын Президента Николай. Он стал лучшим на двухкилометровой дистанции.

Участники, показавшие лучшие результаты на районных соревнованиях, получат шансы выступить на областной спартакиаде школьников.

  

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