Спорт
3 Февраля 2017 19:12
На лыжероллерной трассе в Веснянке сегодня прошли соревнования по лыжным гонкам
Более двухсот участников из тридцати одной школы: на лыжероллерной трассе в Веснянке сегодня прошли соревнования по лыжным гонкам среди учащихся 6-8-х классов школ Минского района.
Юные спортсмены, в зависимости от возраста, преодолевали дистанцию от одного до трех километров. Участники прошли отбор: каждая школа могла заявить не более восьми человек. В итоге в общекомандном зачете триумф праздновала Острошицко-Городокская школа. Свой вклад в победу внес, ранее уже показавший себя хорошим хоккеистом, младший сын Президента Николай. Он стал лучшим на двухкилометровой дистанции.
Участники, показавшие лучшие результаты на районных соревнованиях, получат шансы выступить на областной спартакиаде школьников.
Другие новости
03.02.2017 19:14 / Спорт Паритет после первого дня
03.02.2017 07:00 / Спорт Мужская сборная Беларуси по теннису начинает матч Кубка Дэвиса
02.02.2017 21:32 / Спорт В Беларусь приходит большой теннис
02.02.2017 19:23 / Спорт Женская сборная Беларуси по теннису провела первую тренировку на корте "Чижовка-Арены"
02.02.2017 19:21 / Спорт Алина Талай на первом старте в сезоне завоевала серебро
02.02.2017 18:08 / Спорт Идет подготовка к этапу Кубка мира по шорт-треку
02.02.2017 15:18 / Спорт Назван предварительный список сборной Беларуси на чемпионат мира в Хохфильцене
02.02.2017 15:16 / Спорт Юрий Лядов возвращается в сборную Беларуси по биатлону
02.02.2017 15:14 / Спорт Илья Ивашко и Адриан Унгур откроют матч Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Румынии
01.02.2017 19:18 / Спорт Сборная Беларуси по хоккею с мячом проиграла сборной США 5:14
01.02.2017 15:09 / Спорт Марина Зуева берет золото в конькобежном спорте на зимней универсиаде в Казахстане
01.02.2017 12:18 / Спорт "Ливерпуль" и "Челси" сыграли вничью
01.02.2017 12:16 / Спорт Артем Челядинский подписал контракт с "Крумкачамi"
01.02.2017 12:14 / Спорт Матч "Автомобилист" - "Динамо-Минск" сегодня в 17:00 на "Беларусь 5"
31.01.2017 21:12 / Спорт Имена победителей конкурса "Триумф. Героям спорта" станут известны 25 февраля
31.01.2017 19:14 / Спорт Мужская сборная Беларуси по теннису способна вернуться в мировую группу Кубка Дэвиса
31.01.2017 15:26 / Спорт В конце февраля столица примет международный турнир по керлингу
31.01.2017 15:17 / Спорт В Екатеринбурге начат отсчет времени до чемпионата мира 2018 года