На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге Беларусь оказалась на восьмой строке

12 Января 2017 21:10

Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге наша четверка в эстафетной гонке вошла в топ-8. Беларусь представляли Надежда Скардино, Надежда Писарева, Ирина Кривко и впервые после возвращения в большой спорт в эстафете участвовала Дарья Домрачева. Наши девушки показали хорошую скорость. И пусть немного не повезло в стрельбе, именно на лыжне белорусские биатлонистки смогли максимально нивелировать разрыв от лидеров и завоевать зачетные баллы. Из Рупольдинга передает Павел Капуцкий.

Биатлонная классика. Именно так называют соревнования в Рупольдинге. Здесь всегда очень много болельщиков и именно этот этап Дарья Домрачева рассматривала как возможный вариант для возвращения в большой спорт. В итоге успела чуть раньше: к Оберхофу.

Тогда Домрачева дважды попала в очковую зону, но места в четвертом десятке, конечно, не то, о чем мечтает наша чемпионка. У Дарьи много поклонников в Европе. Но и белорусы приехали в Рупольдинг поддержать ее.

А это уже не просто болельщики: работники Генерального консульства Республики Беларусь в Мюнхене ехали сюда больше ста километров.

В медиацентре встречаем давнего поклонника таланта Дарьи Домрачевой. Дмитрий Губерниев о жизни звездной белоруски обычно знает чуть больше остальных. За полчаса до эстафеты он дал "Беларусь 1" небольшой комментарий.

Открывала эстафету, как это обычно и бывает, Надежда Скардино. В сумме она использовала три дополнительных патрона, но после болезни один из наших лидеров пока не в лучшей форме. В Оберхофе она пропустила спринт и преследование. В итоге после первого этапа мы 13-е. Кстати, Надежда, как и болельщики, тоже рассчитывала на золотую Дарью.

Следующей бежала не Домрачева, а Писарева. Вторая наша Надежда себя оправдала. Десять из десяти, и белоруски уже седьмые. Отставание от первого места чуть меньше минуты.

И вот на третьем этапе бежала Домрачева. Сама так захотела, обычно она закрывает эстафету. Один дополнительный патрон на лежке. И близость провала на стойке - сразу три неточных выстрела.

На классе белоруска закрывает оставшиеся мишени и обходится без штрафа. На передаче эстафеты Дарья шестая.

Уставшая Дарья сдерживает обещание и подходит к нашей камере (видео).

Завершала эстафету Ирина Кривко. Три дополнительных патрона, и в финишном протоколе Беларусь на восьмой строке. Завтра в 16:45 в Рупольдинге пройдет мужской спринт, а в субботу в 16:30 спринт побегут женщины. За выступлением Дарьи Домрачевой и ее подруг по команде в прямом эфире можно следить на "Беларусь 5".