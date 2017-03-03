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На этапе Кубка мира по биатлону сегодня две гонки преследования
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4 Марта 2017 09:17

На этапе Кубка мира по биатлону сегодня две гонки преследования

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане сегодня две гонки преследования. В 12:35 начнут соревноваться женщины. Первой на дистанцию из белорусок выйдет Ирина Кривко. У нее 19-ый номер. Лидер команды - Дарья Домрачева отправится следом, 20-ой. Надежда Скардино - под 22-ым номером. В 14:20 стартуют мужчины в гонки преследования. Здесь переживаем за Сергея Бочарникова, он в стартовом протоколе 30-ый. Максим Воробей 33-ий, Владимир Чепелин 34-ый. Прямые трансляции - на "Беларусь 5".

 

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