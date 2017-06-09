10 Июня 2017 21:31

Впрочем, Минск не без успеха справляется и с реноме спортивной столицы. На домашнем Кубке Европы в беге на 10 тысяч метров женская сборная Беларуси выиграла золото в командном зачете, а Ольга Мазуренок - среди личниц. Подобные соревнования в этой дисциплине наша страна принимала впервые и, по словам международных функционеров, этим примером в очередной раз продемонстрировала отличный потенциал.

Кубок Европы изнутри в сюжете Елены Горельчик. На горизонте появляется Вадим Девятовский в компании Свена Арне Хансена. Председатель белорусской федерации привычно совмещает свою основную должность с работой журналиста. От его камеры на телефоне не ускользнет ни одна деталь. Вот, к примеру, глава европейской ассоциации господин Свен знакомится с белорусскими ребятишками.

Девчонки из Плещениц спортом занимаются, но сюда приехали поддержать некогда ученицу своей спортивной школы Ольгу Мазуренок.

Широкоплечего Андрея Михневича в толпе болельщиков не заметить сложно. Толкатель ядра шутит, 10 тысяч - не его дисциплина.

Вторую жизнь сегодня приобрел и спорткомплекс. Внешний лоск получило само здание, преобразился и стадион. Место, где тренируется нацкоманда, сегодня не узнать.

Как только солнце начало клониться к закату, был дан старт самим соревнованиям. 10 тысяч метров или битва на выносливость. 25 кругов по 400 метров. Все спортсмены разбиты на две группы - Б и А. В последней, понятно, бегут сильнейшие. Среди мужчин наш Владислав Прямов показал 10-й результат. Кстати, наш спортсмен в свое время жил в городском поселке Костюковка. О спорте в регионах Прямов говорит прямо. Надо не жаловаться и ныть, а тренироваться и работать.

Главные надежды на медали в Кубке Европы, конечно, были связаны с нашими девушками. Ольга Мазуренок и команда не подкачали. Две награды на радость болельщикам и круг почета по стадиону.