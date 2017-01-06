На "Чижовка-Арене" состоялись первые матчи Рождественского турнира по хоккею

4 Января 2017 21:00

Спортивный год в Беларуси официально открыт. Такой своеобразный старт в нашей стране уже 13 год подряд дает Рождественский турнир по хоккею среди любителей на Приз Президента Беларуси. Событие особенное и знаковое. Аналогичных в мире нет. Как отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия на "Чижовка-Арене", нынешний турнир является самым масштабным по числу стран-участников -15. Среди игроков - победители и призеры чемпионатов мира, Олимпийских игр, хоккеисты, выступавшие в Национальной хоккейной лиге

Именно гости Беларуси все чаще называют Рождественский турнир неофициальным чемпионатом мира. Еще одной важной составляющей соревнований является неповторимая атмосфера. В рождественские дни арены на матчах переполнены. Праздник хоккея традиционно объединяет всех поклонников этой игры. Александр Лукашенко также поздравил участников и зрителей с Новым годом и Рождеством и объявил турнир открытым. Уже состоялись и первые матчи. Буквально полчаса назад завершился поединок между командой Президента Беларуси и дружины Объединенных Арабских Эмиратов. Все подробности - у Алексея Адашкина.

Распавшаяся Югославия хоккейная на четыре дня объединилась на минском льду. В команде Балкан - спортсмены из Сербии, Македонии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины. К интернациональной бригаде присоединились и представители Румынии, Болгарии и даже солнечной Турции. Эта дружина - новичок в Рождественском турнире среди любителей хоккея.

Тринадцатый раз Минск принимает яркое хоккейное шоу - Рождественский турнир на приз Президента. Самый первый трофей этого неофициального чемпионата мира среди любителей был разыгран в 2005 году. Матчи в разные годы проходили во Дворце спорта, Ледовом дворце на улице Притыцкого, в "Минск-Арене" и "Чижовка-Арене". Победителем турнира девять раз становилась команда Президента Беларуси. Трижды успех праздновала российская дружина. Серьезная спортивная составляющая, дух настоящей борьбы - это, пожалуй, одна из основных характеристик этих встреч на льду накануне Рождества.

Единственное отличие Рождественского турнира от официальных чемпионатов - это отсутствие очередей у билетных касс. Все-таки главная черта минских соревнований - это открытость, причем во всех смыслах. Для болельщиков на все игры вход свободный. Как видите, желающих насладиться атмосферой этой эмоциональной игры очень много.

"Чижовка-Арена" - вторая по величине после "Минск-Арены" ледовая площадка Беларуси, построенная к чемпионату мира по хоккею в 2014. Трибуны здесь вмещают почти 9 000 зрителей. Уже на подходе к комплексу в эти дни ощущается атмосфера настоящего спортивного праздника. Организаторы развернули фанзону, где болельщиков возле новогодней елки разогревали артисты и аниматоры.

В турнире принимают участие восемь команд, они разделены на два квартета. В группе А выступают швейцарцы, представители ОАЭ, сборная Балкан и команда Президента Беларуси. А вот дружины из Германии, России, Словакии и Финляндии встречаются в группе В. Победители квартетов между собой разыграют золотую медаль соревнований. Белорусской команде и стены родные помогают, и многочисленные болельщики.

С 2005 года участниками этого неофициального чемпионата мира среди любителей стали хоккеисты из 16 стран. Из-за океана к нам приезжали канадцы, в этом году уже второй раз борьбу за кубок ведет экзотическая для этого вида спорта команда из Объединенных Арабских Эмиратов.

Рождественский турнир стал еще одной возможностью показать Беларусь всему миру. Все-таки спорт - лучшая форма народной дипломатии. Популярность этих январских игр и географическое разнообразие участников только подтверждают это. О чем сегодня на официальном открытии турнира и говорил Президент Александр Лукашенко.

Три дневных матча уже завершились. Сборная Швейцарии справилась с дебютантами турнира - командой Балкан 4:2. В еще одном поединке россияне обыграли словаков 3:1. Команда Финляндии не оставила шансов Германии - 13:2. Кстати, в немецкой дружине и старейший игрок турнира - 85-летний.

Сразу после церемонии торжественного открытия организаторы подготовили для поклонников хоккея главный матч первого дня турнира: команда Президента, многократный триумфатор соревнований, экзаменует команду Объединенных Арабских Эмиратов. В прошлом году наши хоккеисты сыграли с представителями Персидского залива со счетом 11:8. Сегодня было заметно, что техника гостей улучшилась, прошлогодние тренировки в Минске явно пошли на пользу.

Не спортом единым. Участники турнира вот уже пятый раз принимают участие в "Рождественской традиции". Так называется благотворительная акция Президентского спортивного клуба и Федерации хоккея. Участники соревнований вместе с организаторами проекта празднуют Рождество вместе с белорусскими детьми. За все время таким образом была оказана помощь семи социально-педагогическим центрам в Минске, детскому городку Ленинского района столицы, детской деревне "Истоки" и Радошковичской школе-интернату.

В этом году встречать гостей готовится Молодечненская спецшкола-интернат номер 2 для детей с нарушениями зрения. Здесь учится более ста воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет, 27 из них - дети-сироты. Некоторые из них уже называют себя настоящими хоккейными фанатами.

В рамках благотворительной акции школе перечислена спонсорская помощь - 25 тысяч белорусских рублей. Деньги сделают учебный процесс более современным и удобным.

Впереди еще десять игр в рамках Международного Рождественского турнира на приз Президента. Телеканал "Беларусь 5" будет транслировать все матчи с участием белорусской команды. И хотя в составе дружин заявлены любители, атмосфера на "Чижовка-Арене" в эти дни такая же, как во время мировых первенств.