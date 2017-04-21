На "Чижовка-Арене" продолжается стартовый матч полуфинала Кубка Федераций Мировой группы

22 Апреля 2017 15:10

На "Чижовка-Арене" в эти минуты продолжается стартовый матч полуфинала Кубка Федераций Мировой группы. Александра Саснович выиграла первый сет у Виктории Голубич 6:3, но во второй партии уступила 5:7. Сейчас идет третий сет. После этого противостояния на корт выйдут вторая ракетка Беларуси Арина Соболенко и первый номер Швейцарии Тимеа Бачински.