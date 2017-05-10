10 Мая 2017 12:13

На чемпионате мира по муай-тай стартуют полуфинальные бои. Они начнутся сегодня в 13:00. Финальные же поединки пройдут в пятницу. Их покажет "Беларусь 5". Все билеты уже проданы, а это значит, что во Дворце спорта ожидается аншлаг. Сегодня же белорусам есть за кого болеть - в полуфиналы пробились 9 мужчин в классе А и 6 бойцов в молодежной категории. Также за звание чемпиона планеты продолжает сражаться трио белорусок.