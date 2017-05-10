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10 Мая 2017 19:09

На чемпионате мира по муай-тай стартовали полуфиналы

Сегодня на рингах соревнуются только мужчины. Заявлены 15 белорусов, из них 9 в категории А. Сагиф Гасанов уступил сопернику из Тайланда. Николай Сведомский не смог противостоять бойцу из России.

Сагиф Гасанов, боец муай-тай в категории до 51 кг, Беларусь: "Поединки во Дворце спорта в этот момент продолжаются. Завтра соревноваться будут женщины. В пятницу финальные бои".