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На чемпионате мира по муай-тай стартовали полуфиналы
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10 Мая 2017 19:09

На чемпионате мира по муай-тай стартовали полуфиналы

Сегодня на рингах соревнуются только мужчины. Заявлены 15 белорусов, из них 9 в категории А. Сагиф Гасанов уступил сопернику из Тайланда. Николай Сведомский не смог противостоять бойцу из России. 
Сагиф Гасанов, боец муай-тай в категории до 51 кг, Беларусь: "Поединки во Дворце спорта в этот момент продолжаются. Завтра соревноваться будут женщины. В пятницу финальные бои".  

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