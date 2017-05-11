На чемпионате мира по муай-тай сегодня пройдут финальные бои

12 Мая 2017 08:06

Сегодня решающий и заключительный день на чемпионате мира по муай-тай, который проходит в Минске. Финальные бои начнутся во Дворце спорта в 11 часов. Напомним, в категории А у мужчин выступят 6 белорусов, у женщин - 3 представительницы нашей страны. Все они будут бороться за золотые награды первенства. А сейчас в медальной копилке нашей сборной 2 золота. Накануне лучшими боксерами стали Дмитрий Филиппов и Максим Петкевич в соревнованиях молодежи до 23 лет. К слову, все билеты на финал были проданы еще 8 мая.

Прямую трансляцию боев в 13:00 начнет телеканал "Беларусь 5".