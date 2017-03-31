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31 Марта 2017 12:17

На чемпионате мира по фигурному катанию белорусский дуэт занял 23-е место

На чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки в соревнованиях спортивных пар белорусский дуэт Татьяна Данилова и Николай Каменчук по итогам короткой программы занял 23-е место из 28-ми. В решающую стадию тандем не квалифицировался. В мужском и женском одиночном катании Беларусь не была представлена. В спортивных танцах на льду сегодня выступят Виктория Ковалева и Юрий Беляев. Напомним, этот чемпионат отборочный на Олимпийские игры в Пхенчхан.