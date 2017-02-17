Спорт
17 Февраля 2017 19:07
На чемпионате мира по биатлону женская сборная Беларуси в эстафете заняла 9-е место
На чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене сегодня женская сборная Беларуси в эстафете заняла 9-е место. Наша команда была точна в стрельбе лежа, но с ошибками стоя. Ирина Кривко отстрелялась чисто, Дарья Домрачева и Надежда Скардино допустили по одному промаху. Надежда Писарева ошиблась трижды. Победу праздновали немки. Серебро у сборной Украины, тройку замкнули биатлонистки из Франции. Всего стартовали 23 команды. Завтра в программе соревнований мужская эстафета.
Другие новости
17.02.2017 19:08 / Спорт Мини-футбольные клубы "Столица" - "Аматар" (Брест) в 21:00 на "Беларусь 5"
17.02.2017 15:14 / Спорт Хоккейный обозреватель "Прессбола" съел восьмиполосный номер своей газеты
17.02.2017 15:12 / Спорт Завтра "Динамо" на "Минск-Арене" примет "АкБарс"
17.02.2017 12:16 / Спорт Арина Соболенко с победы стартовала в квалификации теннисного турнира в Дубае
17.02.2017 07:29 / Спорт В Хохфильцене - сегодня женская эстафета
16.02.2017 15:22 / Спорт Лига Европы на каналах Белтелерадиокомпании
16.02.2017 12:12 / Спорт В Хохфильцене сегодня в программе мужская индивидуальная гонка на 20 километров
15.02.2017 21:31 / Спорт Публичный конкурс "Триумф. Героям спорта" выходит на финишную прямую
15.02.2017 21:06 / Спорт Белтелерадиокомпания готовится к телетрансляциям Европейских игр
15.02.2017 19:12 / Спорт Первая инспекционная комиссия чемпионата мира по хоккею 2021 года приехала в Минск
15.02.2017 19:11 / Спорт Дарья Домрачева шестая по чистому ходу и тринадцатая в финишном протоколе
15.02.2017 12:16 / Спорт Максим Мирный удачно выступает на кортах турнира в Мэмфисе
15.02.2017 12:13 / Спорт Александр Глеб возвращается в Самару
15.02.2017 07:20 / Спорт Белорусские биатлонистки сегодня выйдут на женскую индивидуальную гонку
14.02.2017 21:15 / Спорт 23 000 объектов физкультурно-спортивного назначения сегодня действуют в Беларуси
14.02.2017 19:08 / Спорт Гандбольные федерации Беларуси и Польши договорились
14.02.2017 19:07 / Спорт Женская сборная Беларуси по теннису занимает пятое местов в мировом рейтинге
14.02.2017 18:55 / Спорт Менее получаса остается до начала матча КХЛ между минским "Динамо" и "Ладой"