На чемпионате мира по биатлону женская сборная Беларуси в эстафете заняла 9-е место

17 Февраля 2017 19:07

На чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене сегодня женская сборная Беларуси в эстафете заняла 9-е место. Наша команда была точна в стрельбе лежа, но с ошибками стоя. Ирина Кривко отстрелялась чисто, Дарья Домрачева и Надежда Скардино допустили по одному промаху. Надежда Писарева ошиблась трижды. Победу праздновали немки. Серебро у сборной Украины, тройку замкнули биатлонистки из Франции. Всего стартовали 23 команды. Завтра в программе соревнований мужская эстафета.