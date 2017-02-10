На чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене - сегодня третий день

11 Февраля 2017 09:09

Вслед за женской спринтерской гонкой в программе соревнований мужская. Первым из белорусов на дистанцию отправится Роман Елетнов. У него восьмой стартовый номер. 45-ый - Владимир Чепелин. Максим Воробей покинет стартовые ворота 68-ым. Сергей Бочарников вступит в борьбу одним из последних - сотым. Всего в гонке выступят 103 биатлониста. Прямая трансляция - на "Беларусь 5". Начало в 16.45.