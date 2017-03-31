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На чемпионате Европы по вольной борьбе среди молодежи в активе нашей сборной три медали
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31 Марта 2017 12:14

На чемпионате Европы по вольной борьбе среди молодежи в активе нашей сборной три медали

На чемпионате Европы по вольной борьбе среди молодежи до 23-х лет в женском турнире белоруска Ирина Курочкина победила в финале представительницу Турции Бедиху Гун 5:1. Надежда Драгунова в поединке за бронзу была сильнее Виктории Бобевой из Болгарии - 5:4. В активе нашей сборной три медали. Напомним, ранее серебро завоевал Виталий Песняк.

 

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