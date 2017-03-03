На чемпионате Европы по легкой атлетике в медальной копилке Беларуси пока две медали

4 Марта 2017 09:14

Во второй день чемпионата Европы по легкой атлетики в закрытых помещениях в Сербии белорусам есть за кого переживать. Утренние старты - в 11:30. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5". В беге на 60 метров выступит Кристина Тимановская, в толкании ядра - Алексей Ничипор и Михаил Абрамчук. В прыжках в длину заявлена Вероника Шуткова, в высоту - Павел Селиверстов.

В медальной копилке Беларуси пока две награды. Накануне Юлия Леонтюк завоевала бронзу в толкании ядра на 18 метров и 32 сантиметра. В беге на "60 метров с барьерами" Алина Талай взяла серебро.