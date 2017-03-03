Спорт
5 Марта 2017 09:05
На чемпионате Европы по легкой атлетике сегодня только полуфиналы и решающие соревнования
В Сербии на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях сегодня в программе только полуфиналы и решающие соревнования. Начало в 15:30. Прямую трансляцию будет вести также телеканал "Беларусь 5". В полуфинале бега на 60 метров выступит Кристина Тимановская. Ее забег начнется в 6 вечера. А следом в 18:50 в финале в прыжках в высоту выступит Павел Селиверстов. В медальной копилке Беларуси пока 2 награды. Напомним, Юлия Леонтюк завоевала бронзу в толкании ядра. В беге на 60 метров с барьерами Алина Талай взяла серебро.
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