На чемпионате Европы по легкой атлетике сегодня только полуфиналы и решающие соревнования

5 Марта 2017 09:05

В Сербии на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях сегодня в программе только полуфиналы и решающие соревнования. Начало в 15:30. Прямую трансляцию будет вести также телеканал "Беларусь 5". В полуфинале бега на 60 метров выступит Кристина Тимановская. Ее забег начнется в 6 вечера. А следом в 18:50 в финале в прыжках в высоту выступит Павел Селиверстов. В медальной копилке Беларуси пока 2 награды. Напомним, Юлия Леонтюк завоевала бронзу в толкании ядра. В беге на 60 метров с барьерами Алина Талай взяла серебро.