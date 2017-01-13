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Мужской спринт на пятом этапе Кубка мира по биатлону на "Беларусь 5"
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13 Января 2017 15:07

Мужской спринт на пятом этапе Кубка мира по биатлону на "Беларусь 5"

Беларусь сегодня представят Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин и Дмитрий Абашев.

 

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