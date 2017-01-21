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Мужской чемпионат мира по гандболу на "Беларусь 5" в 18:00
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22 Января 2017 12:04

Мужской чемпионат мира по гандболу на "Беларусь 5" в 18:00

Норвегия, Франция, Испания и Словения - первые четвертьфиналисты мужского чемпионата мира по гандболу. Команды считались фаворитами в своих парах и добились успеха. Однако стоит отметить бразильцев, которые долгое время вели в матче против испанцев, но все же уступили один мяч, 27:28. Хороший первый тайм провела Россия, выиграла в нем 15:13 у Словении, но в итоге уступила, 26:32. А сегодня матч 1\8 проведут белорусы. Команда Юрия Шевцова сыграет со шведами. Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 18:00.

  

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