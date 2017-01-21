Спорт
22 Января 2017 12:04
Мужской чемпионат мира по гандболу на "Беларусь 5" в 18:00
Норвегия, Франция, Испания и Словения - первые четвертьфиналисты мужского чемпионата мира по гандболу. Команды считались фаворитами в своих парах и добились успеха. Однако стоит отметить бразильцев, которые долгое время вели в матче против испанцев, но все же уступили один мяч, 27:28. Хороший первый тайм провела Россия, выиграла в нем 15:13 у Словении, но в итоге уступила, 26:32. А сегодня матч 1\8 проведут белорусы. Команда Юрия Шевцова сыграет со шведами. Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 18:00.
Другие новости
22.01.2017 15:05 / Спорт В Бресте наградили лучших юных спортсменов
22.01.2017 12:05 / Спорт Женская эстафета в 16:45. Заключительный этап побежит Дарья Домрачева
21.01.2017 21:40 / Спорт Первую спартакиаду среди кадетов, лицеистов и суворовцев приурочили к 100-летию Белорусской милиции
21.01.2017 21:15 / Спорт Беларусь продолжает готовиться ко вторым Европейским играм
21.01.2017 21:10 / Спорт Белорусские гребцы невиновны в употреблении допинга
21.01.2017 15:08 / Спорт В Академии МВД прошла спартакиада среди кадетов, лицеистов и суворовцев
21.01.2017 15:02 / Спорт Французское антидопинговое агентство не имеет претензий к белорусским гребцам
21.01.2017 12:22 / Спорт Максим Мирный покидает Australian Open
21.01.2017 12:14 / Спорт Белорусы болеют за биатлонистов на этапе Кубка мира в Антхольце
21.01.2017 09:10 / Спорт Сборная Беларуси по гандболу выходит в 1/8 финала чемпионата мира
20.01.2017 19:25 / Спорт Чемпионат Беларуси по футболу - 2017 в Высшей лиге стартует 1 апреля
20.01.2017 19:23 / Спорт Сборная Саудовской Аравии обыгрывает чилийцев на чемпионате мира по гандболу
20.01.2017 19:21 / Спорт Антон Шипулин победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону
20.01.2017 12:17 / Спорт Четверо белорусских биатлонистов выступят в сегодняшней индивидуальной гонке в Антхольце
20.01.2017 12:15 / Спорт Крэйг Вудкрофт: Команда не сражалась так, чтобы победить
20.01.2017 09:20 / Спорт У Сборной Беларуси по гандболу сегодня заключительный матч группового этапа чемпионата мира
19.01.2017 21:10 / Спорт Белорусы болеют за биатлонистов на этапе Кубка мира
19.01.2017 21:05 / Спорт Белорусская столица может стать площадкой мирового первенства по хоккею