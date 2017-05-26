Мужская сборная Беларуси по волейболу в шаге от выхода во второй раунд отбора на чемпионат мира

28 Мая 2017 15:06

Белорусы победили в третьем матче квалификации подряд. На этот раз Швейцарию, на тай-брейке, 3-2. Сегодня соперник - Дания, начало в 21:00. Пока наши волейболисты идут вторыми, вслед за сербами. Именно эта позиция даст возможность продолжить борьбу за выход на планетарный форум, где мы никогда не выступали.