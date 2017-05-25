Мужская сборная Беларуси по волейболу с поражения стартует в отборе на чемпионат мира

25 Мая 2017 12:12

Не по силам оказались сербы – 0:3. Предстоит еще четыре тура, а путевку на планетарный форум завоюет лишь победитель группы. Команда, ставшая второй, примет участие в дополнительном раунде отбора. Сегодня наш соперник - Норвегия.