Главная>>Спорт>>Мужская сборная Беларуси по волейболу с поражения стартует в отборе на чемпионат мира
Спорт
RSS
Мужская сборная Беларуси по волейболу с поражения стартует в отборе на чемпионат мира
Скачать Поделиться

25 Мая 2017 12:12

Мужская сборная Беларуси по волейболу с поражения стартует в отборе на чемпионат мира

Не по силам оказались сербы – 0:3. Предстоит еще четыре тура, а путевку на планетарный форум завоюет лишь победитель группы. Команда, ставшая второй, примет участие в дополнительном раунде отбора. Сегодня наш соперник - Норвегия.

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 22.05.2017 18:49 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =