29 Мая 2017 15:12

Мужская сборная Беларуси по волейболу продолжит борьбу за путевку на чемпионат мира в третьем раунде квалификации. Одолев Данию накануне 3-1, дружина Александра Сингаевского заняла второе место в группе и вместе с Эстонией, Германией, Словакией, Испанией и Бельгией поспорит за единственный свободный пропуск на планетарный форум от Европы. Отбор стартует 11 июля.