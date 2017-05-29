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Мужская сборная Беларуси по волейболу продолжит борьбу за путевку на чемпионат мира
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29 Мая 2017 15:12

Мужская сборная Беларуси по волейболу продолжит борьбу за путевку на чемпионат мира

Мужская сборная Беларуси по волейболу продолжит борьбу за путевку на чемпионат мира в третьем раунде квалификации. Одолев Данию накануне 3-1, дружина Александра Сингаевского заняла второе место в группе и вместе с Эстонией, Германией, Словакией, Испанией и Бельгией поспорит за единственный свободный пропуск на планетарный форум от Европы. Отбор стартует 11 июля.

  

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